Политик дал прогноз об изменении тарифов.

Витренко о повышении цены на газ:“До конца года будет по 6,99 грн” УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко высказался о повышении цены на газ. До конца 2021 года она будет держаться на уровне в 6,99 грн за куб м, заявил политик в ходе форума “Украина 30”.

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По словам Витренко, власти не допустят роста цен. Работы по решению проблемы без вмешательства в работу рынка проводятся постоянно.

“Что будет с апреля. Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен”, — сказал он.

Согласно прогнозу политика до конца года украинцы не будут платить за газ больше 6,99 грн за куб м, по крайне мере правительство постарается, чтобы рост цен не произошел.

“Но правительство этого не допустит (роста тарифа), правительство работает без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99”, — объяснил исполняющий обязанности министра.

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Стоит отметить, что Кабмин ограничил цену на газ для населения на февраль-март. В этот период цена не должна превышать 6,99 грн.

Ранее сообщалось, что 75% не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов.