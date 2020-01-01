На Донбассе обнаружили тайник с опасными боеприпасами
Военные Краматорского пограничного отряда нашли опасный тайник на Донбассе.
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Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
Схрон располагался в заброшенном здании в районе поселка Курдюмовка Бахмутского района, в 10 километрах от линии разграничения. Там было спрятано пять гранат – четыре Ф-1 и одна РГН.
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Пограничники вызвали на место полицейских. Оперативники извлекли найденные боеприпасы.
Уточняется, что в зоне ООС нередко находят взрывоопасные предметы. Много их осталось в той части Донбасса, которую покинули оккупанты. Там в населенных пунктах часто находят оружие, боеприпасы и мины.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ предотвратила продажу противотанковых гранат и взрывчатки.