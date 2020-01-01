COVID-кризис на Прикарпатье: В регион срочно летит главный санврач

В Ивано-Франковской области не хватает койко-мест в "ковидных" больницах.

Проблему острой нехватки койко-мест в COVID-больницах Ивано-Франковской области детально обсудили на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. В регион командировали замглавы Минздрава. Об этом информирует президентская пресс-служба.

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Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался президенту о том, что тенденция к снижению количества активных больных в Украине сохраняется, и сейчас более всего около 129 тысяч человек. Однако на Прикарпатье наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах региона койко-места в профильных больницах заполнены более чем на 90%.

По словам главы правительства, в Ивано-Франковской области - один из самых высоких показателей заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%.

За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве, - сообщил Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что на Франковщину срочно выезжает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Вечером там должно состояться заседание местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов “скорыми“ в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных кроватей в области, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, В COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки. Больных размещают в коридорах, столовой и в кабинетах врачей.