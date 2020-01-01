Дело "луцкого террориста" Кривоша направили в суд

Его обвиняют по семи статьям УК Украины.

В Волынской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Максима Кривоша, известного в Сети как "луцкий террорист". Его обвиняют в захвате заложников, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Досудебное следствие установило, что 21 июля 2020 года в центре Луцка Кривош, вооруженный автоматом Калашникова, захватил в заложники 13 человек – водителя и пассажиров рейсового автобуса.

Заложников обвиняемый удерживал 12 часов. Он стрелял из автомата, бросил гранату в правоохранителей.

По данному факту открыли уголовное производство сразу по семи статьям УК Украины. Прокуратура уже передала обвинительный акт с материалами уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее Максим Кривош подал ходатайство, чтобы по его делу в качестве свидетелей допросили президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с ним во время захвата заложников.