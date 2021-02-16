Кабмин примет документ на заседании 17 февраля.

В Украине изменят карантин и продлят режим ЧС до 30 апреля Кабмин / Facebook

В Украине изменят карантин. Власти вернут разделение страны по зонам, которые будут зависеть от от ситуации с COVID-19. Также до 30 апреля будет продлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в документе, который правительство рассмотрит в среду, 17 февраля.

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Так, проект постановления предлагает продлить режим ЧС для единой госсистемы гражданской защиты на всей территории государства до 30 апреля 2021 года. До этого же времени предлагается продлить действие карантина.

Говоря об ограничениях, стоит отметить, что Кабмин планирует вернуть деление Украины по цветам, в зависимости от эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также на период данного карантина будут продлены ограничительные меры и введены дополнительные меры для отдельных областей согласно оценкам ситуации с коронавирусом.

Вместе с этим власти введут процедуру внедрения и отмены дополнительных противоэпидемических мероприятий.

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Документ будет регулировать и обсервацию граждан, которые пересекали пункты въезда на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Если в каком-то регионе Украины появятся признаки “красного“ уровня опасности, в нем введут дополнительные ограничения, которые действовали 8-25 января 2021 года, указывается в постановлении.

Стоит отметить, что карантин в Украине изменится с 22 февраля, когда в силу вступит документ.

Ранее сообщалось, что украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации.