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Украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации

Комментариев: 1
Стартовали тренинги для обучения мобильных бригад.
Украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации
Украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации
EPA/UPG

Украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации в стране. Их обучают делать прививки вакцинами AstraZeneca и Pfizer. Подробности передает пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, тренинги пройдут минимум 2 мобильные бригады в каждом регионе Украины. Одной части медиков расскажут правила использования, введения и особенности вакцины Pfizer, других медиков обучат работе с препаратом AstraZeneca.

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Стоит отметить, что в мобильной бригаде для COVID-вакцинации будет состоять врач, 2 медсестры, регистратор и водитель. Также тренинги пройдут медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады. Согласно плану, в Украине создадут около 600 таких бригад.

“Во время обучения медицинские сотрудники получат всю актуальную информацию, которая необходима для проведения вакцинации“, – отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и AstraZeneca подали заявку на регистрацию своих COVID-вакцин.

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Теги: вакцинация, коронавирус, COVID-19, Украина, медики, вакцина
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    17.02.2021, 11:34
Оценка:  -1
Свидома-Погань
деньги на ветер.Никто не хочет этими помоями вакцинироваться.Слава Украине.Спутнику слава!!!
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