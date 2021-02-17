Стартовали тренинги для обучения мобильных бригад.

Украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации в стране. Их обучают делать прививки вакцинами AstraZeneca и Pfizer. Подробности передает пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, тренинги пройдут минимум 2 мобильные бригады в каждом регионе Украины. Одной части медиков расскажут правила использования, введения и особенности вакцины Pfizer, других медиков обучат работе с препаратом AstraZeneca.

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Стоит отметить, что в мобильной бригаде для COVID-вакцинации будет состоять врач, 2 медсестры, регистратор и водитель. Также тренинги пройдут медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады. Согласно плану, в Украине создадут около 600 таких бригад.

“Во время обучения медицинские сотрудники получат всю актуальную информацию, которая необходима для проведения вакцинации“, – отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и AstraZeneca подали заявку на регистрацию своих COVID-вакцин.