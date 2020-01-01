Под Харьковом перевернулся автобус, 10 пассажиров пострадали

Всего в маршрутке находилось 17 человек.

Под Харьковом перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии травмы получили 10 человек. Подробности о масштабном ДТП передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, авария произошла в среду, 17 февраля, около 06:23 на 463 км дороги “Киев-Харьков-Довжанский“. Установлено, что 41-летний водитель автобуса “Mercedes“ рейса “Харьков-Люботин“ потерял управления и врезался в отбойник. В результате столкновения маршрутка перевернулась.

По предварительной информации, в автобусе находилось всего 17 пассажиров, 10 из них пострадали. Люди получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

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Данные о ДТП были внесены в Единый учет местного отделения полиции. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что киевлянин на протяжении года насиловал сына сожительницы.