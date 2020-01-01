Зеленский предлагает урезать полномочия ОАСК: Известно какие

На сайте Верховной Рады появился документ, объясняющий инициативу главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает урезать полномочия ОАСК (Окружного административного суда Киева). Речь идет о законе №5067. О каких полномочиях идет речь, стало известно из пояснительной записки.

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Так, Зеленский предлагает лишить ОАСК права рассматривать дела, которые касаются обжалования нормативно-правовых актов Нацбанка, Кабинета министров, министерств и органов исполнительной власти, чьи полномочия касаются всей Украины. Эти дела будет рассматривать Верховный Суд Украины, как суд первой инстанции.

Согласно законопроекту, Верховный Суд в составе коллегии Кассационного админсуда будет рассматривать админдела о законности решений Кабмина. Состоять он будет не менее чем из 5 судей.

Дела о законности решений других указанных ведомств будет рассматривать также Верховный Суд в составе коллегии Кассационного админсуда, но не менее чем из 3 судей.

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Что касается апелляции, то заниматься ею будет Большая Палата Верховного Суда.

Документ Зеленского также предлагает уточнить термин “нормативно-правовой акт“, что будет использоваться в Кодексе административного судопроизводства Украины.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что он направлен на введение надлежащего уровня судейского рассмотрения дел, которые оспаривают акты Кабмина, органов исполнительной власти, Нацбанка, министерств и так далее.

Ранее сообщалось, что Зеленский создал Консультативный совет.