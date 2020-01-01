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Зеленский создал Консультативный совет

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Консультативный совет при президенте займется реформированием среднего образования.
Зеленский создал Консультативный совет по среднему образованию
Зеленский создал Консультативный совет по среднему образованию
president.gov.ua

При президенте создан Консультативный совет, который займется развитием общего среднего образования в Украине. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Зеленский, информирует пресс-служба главы государства.

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Консультативный совет задуман как консультативно-совещательный орган, в задачи которого войдет мониторинг системы образования, в том числе процессов ее реформирования, а также анализ профильного законодательства.

В задачи Совета входит подготовка предложений по реформированию среднего образования, обеспечению прав учащихся и преподавателей, совершенствованию законов в этой сфере и т.д.

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Важным аспектом работы Совета будет проработка инновационного развития системы образования, развитие государственно-частного партнерства в этой сфере образования, формирование современной образовательной среды.

Консультативный совет возглавил народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. В состав совета также войдут чиновники профильных учреждений и ведомств, а также практикующие педагоги из разных регионов страны.

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Отмечается, что создание Консультативного совета предложил глава Офиса Президента Андрей Ермак. О работе Консультативного совета в президентской пресс-службе обещают информировать на веб-сайте главы государства.

Напомним, Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели трех военных. До конца месяца ВСУ должны проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.

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Теги: Зеленский, среднее образование, школа
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