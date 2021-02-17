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Сытника могут уволить с поста директора НАБУ: Появился текст закона

Комментариев: 1
Полномочия перейдут к первому заместителю главы бюро.
Сытника могут уволить с поста директора НАБУ: Появился текст закона
Сытника могут уволить с поста директора НАБУ: Появился текст закона
УНИАН

Артема Сытника могут уволить с поста директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) согласно новому закону. Последний был подан правительством. Текст документа появился на сайте Верховной Рады.

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Законопроект предлагает внести норму в переходные и заключительные положения закона о НАБУ. Она предполагает, что лицо, занимающее в момент вступления в силу документа должность первого заместителя директора бюро, будет осуществлять полномочия главы. Это продлиться до времени, пока не будет назначен новый руководитель НАБУ по процедуре, указанной в законе.

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Так, считается, что в случае увольнения Сытника исполнять его обязанности будет первый замдиректора Гизо Углава.

Ранее сообщалось, что Зеленский предлагает урезать полномочия ОАСК. В Раде появился текст президентского закона.

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Теги: Артем Сытник, НАБУ, закон, Верховная Рада, правительство
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Комментариев (1)
nfhvyt    17.02.2021, 13:37
Оценка:  -23
nfhvyt
Да вы ещё в Конституцию допишите: - Стремление в ЕС,НАТО и Стремление уволить Сытника )) Колония никого уволить не может без согласия гос.депа.
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