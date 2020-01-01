Сотрудники "Укрзализныци" украли 4,5 млн грн
Правоохранители разоблачили группу сотрудников "Укрзализныци" в хищении более 4,5 миллионов гривен из государственного бюджета. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции Украины.
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Установлено, что служебные лица одного из структурных подразделений "Юго-Западной железной дороги" ПАО "Укрзализныця" занимались хищением государственных денег, выделявшихся на ремонт и оборудование зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
Фигуранты оформили несколько договоров на выполнение подрядных работ. Фактически работы провели собственными силами, а деньги перечислили коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Ущерб государству составил более 4,5 миллионов гривен.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Она предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в Киеве возле здания Кабмина устроили акцию протеста сотрудники "Укрзализныци". Они выступают за защиту своих социальных прав и требуют уволить главу "УЗ" Владимира Жмака.