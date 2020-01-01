На Прикарпатье заканчивается кислород для COVID-больных

В регионе выросла заболеваемость, некоторые больницы заполнены на 100%.

В Ивано-Франковской области резко вырос уровень инфицирования коронавирусом, больных стало больше почти на треть. Местные больницы переполнены, в некоторых уже почти закончился кислород.

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Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Укринформ.

Министр рассказал, что ситуация с COVID-заболеваемостью в регионе очень напряженная. На 100% забиты больницы, переполнены койки в реанимации медучреждений.

Видим, что уже перестало хватать кислорода, например, в Лисецкой центральной райбольнице Тысменицкого района, - уточнил Степанов.

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Глава МОЗ считает, что на Прикарпатье нужно ужесточать карантин. Также он предлагает развернуть дополнительные койки в больницах и подключить их к кислороду. По имеющимся данным, сейчас в Ивано-Франковской области пациентов с коронавирусом лечат в 26 больницах.

Напомним, ранее мы также писали, что украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации.

