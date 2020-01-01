Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации

Специальный вэб-портал будет содержать всю официальную информацию о кампании вакцинации.

В Украине начал работу информационный портал, посвященный вопросам вакцинации против коронавируса. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как сообщается, портал будет работать по адресу vaccination.covid19.gov.ua. На нем будет публиковаться официальная информация касательно этапов и целевых групп вакцинации. Также на нем украинцы смогут узнать о вакцинах, которые используются, и о ходе собственно процесса вакцинации в Украине.

“Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией“, - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он также сообщил, что в ближайшем времени сайт получит разделение на две части – общая информация для населения и специализированная информация для медиков.

В Минздраве обещают максимально оперативно обновлять информацию на портале.

Напомним, украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации. Стартовали тренинги для обучения мобильных бригад.