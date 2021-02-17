Стало известно, кто еще вошел в Совет.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Глава государства подписал соответствующий указ №56/2021. Подробности передает пресс-служба Офиса президента.

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В сообщении говорится, что Зеленский ввел в состав СНБО Юлию Лапутину, которая занимает пост министра по делам ветеранов.

“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну – министра по делам Ветеранов Украины“, – говорится на сайте Офиса президента.

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Лапутина в 2014 занимала должность командира оперативной группы СБУ в АТО. Она также выполняла задачи, направленные на задержание боевиков. В 2014 году политик стала замглавы Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. В декабре 2020 года Лапутина заняла должность министра по делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил урезать полномочия ОАСК.