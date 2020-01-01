Рада в первом чтении утвердила законопроект о "налоге на Google"

За него проголосовали 235 народных депутатов.

Народные депутаты Верховной Рады сегодня, 17 февраля, утвердили в первом чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими. Об этом свидетельствуют данные парламента.

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Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в Украине сейчас нет механизма уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.

Законопроект №4184 предлагает нерезидентам для обложения НДС удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, и платить налоги в валюте без присутствия в Украине.

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Таким образом, будут уравнены в правах украинские и иностранные технологические компании. Все они будут платить НДС.

Ранее Даниил Гетманцев подробно рассказал, как Украина планирует облагать налогом такие компании, как Google, Facebook и Netflix.