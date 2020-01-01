Перепись в Украине будут проводить раз в 10 лет – Кабмин

Правительство планирует законодательно обеспечить регулярное проведение переписи.

Перепись населения в Украине должна проводиться минимум раз в десять лет в обязательном порядке. Такая норма содержится в проекте закона, которые в ближайшее время будет подан на рассмотрение Верховной Рады, информирует Правительственный портал.

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“Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины был одобрен проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности“. Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения“, - говорится в сообщении.

Среди прочего законопроект предусматривает:

Проведение Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Проведение переписей на основе информации из национальных информационных ресурсов.

Создание возможностей для заполнения респондентами переписной документации через Интернет.

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Отмечается, что эти и другие, предусмотренные законопроектом изменения будут учитывать международные обязательства Украины и фундаментальные принципы ООН.

Для справки. В последний раз полноценная перепись в Украине проводилась в 2001 году, а до того – в 1989-м. В конце 2019 года Кабмин провел так называемую “электронную перепись“, которая сводилась к сопоставлению данных из различных государственных баз данных, но без опроса граждан.

Напомним, названа численность населения Украины – менее 40 миллионов. Демографы подтверждают результаты электронной переписи прошлого года, которые не согласуются с госстатистикой.