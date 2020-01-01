Назван регион, который первым попадет в "красную" зону карантина

Со следующей недели в красной зоне будет уже как минимум одна область.

Ивано-Франковская область с понедельника войдет в “красную“ зону в рамках возвращения Украины к адаптивному карантину. Соответствующее решение в среду, 17 февраля, приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в заседании которой приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читай также: COVID-кризис на Прикарпатье: В регион срочно летит главный санврач

Как отметил Ляшко, область выполнила все требования МОЗ по части перевода половины всех больничных коек региона под нужды пациентов с COVID-19, но даже при этом мест для пациентов с коронавирусом на Прикарпатье не хватает.

Именно поэтому с 22 по 28 февраля Ивано-Франковская область переходит на ужесточенный режим карантина. Среди прочего это означает, что кафе и рестораны смогут работать только “на вынос“, а все развлекательные заведения (ночные клубы, кинотеатры и т.д.) и спортивные залы должны приостановить работу. Также под запрет попадают любые массовые культурные и религиозные мероприятия. Школьники 5-11 классов временно переводятся на удаленный режим обучения.

Читай также: В COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки

Также комиссия решила дополнительно увеличить коечный фонд в области, перепрофилировав под коронавирусных пациентов еще несколько медучреждений и установив дополнительные кровати в действующих “ковидных“ больницах.

Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Напомним, на Прикарпатье заканчивается кислород для COVID-больных. В регионе выросла заболеваемость, некоторые больницы заполнены на 100%.