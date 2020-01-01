Украинцам запретят жаловаться на президента, Кабмин, Раду и судей

В парламент внесен законопроект, который ограничит право украинцев жаловаться омбудсмену на работу топ-чиновников.

Украинцам могут запретить жаловаться Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) на деятельность президента, парламента и Кабинета министров. Соответствующие положения содержит законопроект №5019, поданный на рассмотрение народных депутатов.

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Документ устанавливает строгий перечень государственных органов, работа которых не может стать предметом жалобы со стороны гражданина к омбудсмену. Помимо президента, Рады и Кабмина, украинцам хотят запретить жаловаться на судей всех судов.

Авторы законопроекта отмечают, что всё вышеуказанное не значит, что омбудсмен не сможет влиять на работу этих органов. У него еще остается возможность давать экспертизу их работы, а также давать публичную оценку их деятельности в контексте защиты прав человека.

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Важной инициативой, предлагаемой в документе, является обязательный характер предписаний, которые выносит омбудсмен по результатам рассмотрения жалоб граждан.

Также в законопроекте предлагается снизить минимальный возраст для занятия поста омбудсмена – до 35 лет.

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Еще одна новация, предлагаемая в документе – новый порядок выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного. Помимо главы парламента и народных депутатов, предлагать свои кандидатуры смогут также общественные правозащитные объединения.

На текущий момент проект закона проходит этап рассмотрения в парламентских комитетах, которые дадут ему свою оценку и рекомендации для депутатского корпуса.

Напомним, омбудсмену поступило более 600 жалоб о нарушении языкового закона. Больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области.