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На должность главы САП почти 130 претендентов

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Всего на три админдолжности в САП более 150 соискателей и документы еще продолжают поступать.
На место главы САП более сотни претендентов
На место главы САП более сотни претендентов
facebook.com/sap.gov.ua

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на данный момент претендуют 127 кандидатов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Интерфакс-Украина.

"Ключевым для государства, конечно, сегодня, является конкурс на руководителя САП. ... на эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова.

При этом она уточнила, что это претенденты как на должность руководителя САП, так и на заместителей.

По словам Венедиктовой, на три админдолжности в САП более 150 соискателей, документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок завершен.

Напомним, в конце января Венедиктова анонсировала конкурс на главу САП.

Как сообщалось, глава САП Назар Холодницкий подал заявление об отставке в августе 2020 года. После этого Антикоррупционную Прокуратуру временно возглавил Максим Грищенко, который пять лет был заместителем Холодницкого.

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Теги: конкурс, прокуратура, вакансии, кандидаты, вакансия, САП, Ирина Венедиктова
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Источник: korrespondent.net

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