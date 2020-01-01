По "кнопкодавству" за Шкарлета открыто уголовное дело – Венедиктова

Правоохранители расследуют возможное нарушение закона при назначении министра.

Правоохранители расследуют возможное нарушение процедуры голосования в Верховной Раде при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая с трибуны парламента в четверг, 18 февраля.

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Так, после выступления генпрокурора с отчетом о результатах работы, нардепы поинтересовались у нее, проводится ли хоть какое-то расследование по возможному неперсональному голосованию (кнопкодавству) при назначении главы МОН в декабре прошлого года.

“Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование“, - сообщила генпрокурор.

При этом никаких подробностей по данному делу Ирина Венедиктова не сообщила.

Напомним, некоторые нардепы заявляли ранее, что при назначении Шкарлета министром образования и науки возможно имело место “кнопкодавство“. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что проводится проверка данной информации. Позднее в сессионном зале отключили от электронной системы “Рада“ резервные места, которые нардепы использовали при голосовании не на своих местах.