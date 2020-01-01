У Зеленского озвучили основные задачи по Донбассу

По словам советника главы ОП Подоляка, цель – провести выборы при закрытых границах и остановить пророссийскую пропаганду.

Украине нужно решить две важные задачи по Донбассу. Прежде всего, необходимо провести выборы, не допустив влияния извне, в частности, со стороны РФ, при закрытых границах.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Еще одна цель, по словам Подоляка, - это прекращение на неподконтрольной территории Украины пророссийской пропаганды. Он добавил, что если удастся ее остановить, то станет понятна четкая идеологическая и политическая позиция Донбасса. По мнению представителя Офиса президента, жители "ДНР" уже поняли, что “русский мир” им хорошую жизнь не обеспечит.

Донбасс получил прекрасную прививку. И теперь он четко понимает, что “русский мир“ - это какая-то дыра, неконкурентные условия, регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность, - отметил политик.

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Также Подоляк считает, что и в Крыму не в восторге от процессов, которые происходят после российской аннексии. По его словам, крымчане тоже уже могут быть готовы выразить свою позицию.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле назвали Украину “проектом западных стран“.

