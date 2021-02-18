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Умер Мягков: Что говорил легендарный актер о войне на Донбассе

Комментариев: 8
Артист просил решить конфликт мирным способом.
Андрей Мягков
Андрей Мягков
kino-teatr.ru

В четверг, 18 февраля стало известно о кончине популярного актера Андрея Мягкова, который полюбился миллионам зрителей, сыграв в Иронии судьбы и Служебном романе.

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Сразу после начала войны на Донбассе в 2014 году артист рассказал, что он думает о конфликте Украины и РФ. Свое мнение Мягков выразил в эфире ТСН.

Актер попросил не допускать агрессии, войны и договориться конфликтующим сторонам полюбовно. Также он призвал граждан Украины держаться вместе.

Я желаю украинцам по ту и другую сторону стоящим только мира. Для этого нужна воля, разум, терпение и любовь к ближнему. Также прошу, умоляю забыть все распри и решить все мирным путем, - сказал Андрей Мягков.

Как известно, легенда кино скончалась от острой сердечной недостаточности. Актер умер дома, ему было 82 года.

Напомним, ранее мы писали, что баристу уволили за слова, что “Днепр – русский город“.

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Теги: видео, актер, Ирония судьбы, Андрей Мягков, Донбасс, легенды
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Комментариев (8)
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shk67    18.02.2021, 13:19
Оценка:  +2
shk67
С какими сторонами договариваться. Еще одна жертва телевизора. Покойся с миром. Актер был от Бога!
vrersaawes    18.02.2021, 12:54
Оценка:  -21
vrersaawes
Покойтесь с миром,Андрей Васильевич.Вечная Вам память,Актёр.(((((((((((((((((((( (((
LERMI_    18.02.2021, 12:37
Оценка:  +5
LERMI_
так по іншу сторону кацапи!
Noblesse_obliger    18.02.2021, 12:21
Оценка:  -13
Noblesse_obliger
Подох и хер с ним!!!
nelci    18.02.2021, 12:49
Оценка:  -23
nelci
Бог все видит.
ВосставшийИзБана    18.02.2021, 12:54
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Я тебе больше скажу - он все и делает.
WTF2wtf    18.02.2021, 12:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты об этом вспомнило вдруг,
упоротый нацист-украинофоб путинский???
WTF2wtf    18.02.2021, 12:58
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вавку в голове полечил бы
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