Умер Мягков: Что говорил легендарный актер о войне на Донбассе

Артист просил решить конфликт мирным способом.

В четверг, 18 февраля стало известно о кончине популярного актера Андрея Мягкова, который полюбился миллионам зрителей, сыграв в Иронии судьбы и Служебном романе.

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Сразу после начала войны на Донбассе в 2014 году артист рассказал, что он думает о конфликте Украины и РФ. Свое мнение Мягков выразил в эфире ТСН.

Актер попросил не допускать агрессии, войны и договориться конфликтующим сторонам полюбовно. Также он призвал граждан Украины держаться вместе.

Я желаю украинцам по ту и другую сторону стоящим только мира. Для этого нужна воля, разум, терпение и любовь к ближнему. Также прошу, умоляю забыть все распри и решить все мирным путем, - сказал Андрей Мягков.

Как известно, легенда кино скончалась от острой сердечной недостаточности. Актер умер дома, ему было 82 года.

Напомним, ранее мы писали, что баристу уволили за слова, что “Днепр – русский город“.

