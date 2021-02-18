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"Мамонт или мастодонт": На Одесчине нашли кости древнего животного

Комментариев: 1
Обитатель Причерноморья жил миллионы лет назад, заявил исследователь.
"Мамонт или мастодонт": На Одесчине нашли кости древнего животного
"Мамонт или мастодонт": На Одесчине нашли кости древнего животного
depositphotos.com

На Одесчине во время раскопок ученые нашли останки мамонта или мастодонта. Кости древнего животного находились в глиняном обрыве, на берегу лимана. Об этом заявил замдиректора Национального природного парка “Тузловские лиманы“ Иван Русев.

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По словам Русева, останки животного были обнаружены на берегу лимана Алибей на глубине 3 метров. Оно обитало в регионе миллионы лет назад.

“Друзья, наткнулись на интересные останки. Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад“, – написал Русев.

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По его словам, точный возраст доисторического животного и вид определит экспертиза. Не исключено, что украинские ученые могут не взяться за нее. Согласно сообщению Русева, возможно, костями займется Кембриджский университет.

Ранее сообщалось, что самую дорогую овчарку в мире продали на аукционе за $38 тыс.

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Теги: мамонт, мастодонт, Одесса, кости, останки, животное
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Комментариев (1)
ВытеранусАТО    18.02.2021, 16:07
Оценка:  -23
ВытеранусАТО
А если это кости парнокопытного бандерлога?Тогда это будет предательством!
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