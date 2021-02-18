"Мамонт или мастодонт": На Одесчине нашли кости древнего животного

Обитатель Причерноморья жил миллионы лет назад, заявил исследователь.

На Одесчине во время раскопок ученые нашли останки мамонта или мастодонта. Кости древнего животного находились в глиняном обрыве, на берегу лимана. Об этом заявил замдиректора Национального природного парка “Тузловские лиманы“ Иван Русев.

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По словам Русева, останки животного были обнаружены на берегу лимана Алибей на глубине 3 метров. Оно обитало в регионе миллионы лет назад.

“Друзья, наткнулись на интересные останки. Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад“, – написал Русев.

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По его словам, точный возраст доисторического животного и вид определит экспертиза. Не исключено, что украинские ученые могут не взяться за нее. Согласно сообщению Русева, возможно, костями займется Кембриджский университет.

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