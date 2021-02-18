Медик рассказал, стоит ли носить сразу две маски из-за COVID

По мнению бывшего зама санврача Киева, рекомендации по ношению двух масок нелогичны.

Информация о пользе ношения двух масок для борьбы с эпидемией не обоснована.

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Такое мнение высказал экс-замглавы главного санврача Киева, медик общей гигиены Юлий Жигалов, передают Факты ICTV.

Врач отметил, что если носить сразу несколько масок, будет плохо поступать воздух. По его словам, это неразумно и противоречит логике.

Жигалов уточнил, что одна медицинская повязка уже способна обеспечить защиту, так как они все проходят клинические испытания. Главное – правильно их носить.

Маска предусматривает, что во время чихания и кашля опасные вирусы задерживаются на внутренней стороне, - отметил медик.

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Эксперт также подчеркнул, что носить защитное средство можно не дольше двух часов, а потом менять. Кроме того, Жигалов призвал соблюдать разработанные правила по противодействию эпидемии.

Ранее в США заявили, что от коронавируса лучше защитят две маски, надетые сразу, чем одна. Также эффективность ношения двух масок рассматривали в Норвегии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Билл Гейтс допускает, что от COVID-19 смогут защитить три дозы вакцины.

