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Кременчуг прощается с двумя военнослужащими, погибшими на Донбассе

Комментариев: 5
Они погибли 14 февраля.
Церемония прощания
Церемония прощания
kremen.gov.ua

Сегодня, 18 февраля, в Кременчуге прощаются с погибшими в зоне проведения операции Объеденных сил на Донбассе военнослужащими Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко. Об этом проинформировал Кременчугский горсовет. 

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Церемония прощания прошла во дворце культуры. Присутствовали родные и близкие погибших, городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, представители силовых ведомств, неравнодушные граждане. В почетном карауле были курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

После часовой церемонии прощания под звуки оркестра курсанты на плечах вынесли гробы из помещения дворца. Военнослужащих после отпевания похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.

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Напомним, 14 февраля возле Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли капитан Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели 14 февраля трех военнослужащих на Донбассе. Он также поручил руководству ВСУ до конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения в зоне ООС.

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Теги: Кременчуг, военнослужащие, церемония прощания, Операция объединенных сил
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Комментариев (5)
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mtfderr    18.02.2021, 16:48
Оценка:  0
mtfderr
Ничего нового.Пойду наверное в сортир схожу.Так сказать,попрощаюсь с"личинкой".
WTF2wtf    18.02.2021, 16:16
Оценка:  +2
WTF2wtf
Царствие небесное погибшим защитникам своей страны!
ВытеранусАТО    18.02.2021, 16:03
Оценка:  -24
ВытеранусАТО
Они погибли из-за предательства на самом высшем уровне.
WTF2wtf    18.02.2021, 16:18
Оценка:  +1
WTF2wtf
президент россии (теперь просто Хyйло) не предатель для нас,
это лицемерное говно глава иностранных оккупантов и военных преступников,
начавший и ведущий эту войну против Украины по своей прихоти силами россии и полностью за счет россии ...
WTF2wtf    18.02.2021, 16:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
предатель он возможно для россиян, сделав их оккупантами и просто сделав их всех из-за этого значительно беднее, подменяя реальность упоротой лживой пропагандой ... а так он теперь конченое Хyйло, сродни гитлеровской падали
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