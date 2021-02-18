Кременчуг прощается с двумя военнослужащими, погибшими на Донбассе

Они погибли 14 февраля.

Сегодня, 18 февраля, в Кременчуге прощаются с погибшими в зоне проведения операции Объеденных сил на Донбассе военнослужащими Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко. Об этом проинформировал Кременчугский горсовет.

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Церемония прощания прошла во дворце культуры. Присутствовали родные и близкие погибших, городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, представители силовых ведомств, неравнодушные граждане. В почетном карауле были курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

После часовой церемонии прощания под звуки оркестра курсанты на плечах вынесли гробы из помещения дворца. Военнослужащих после отпевания похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.

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Напомним, 14 февраля возле Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли капитан Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели 14 февраля трех военнослужащих на Донбассе. Он также поручил руководству ВСУ до конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения в зоне ООС.