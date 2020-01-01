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Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей

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В УК Украины появятся новые статьи, усилится ответственность.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 18 февраля, приняли во втором чтении законопроект №3055, который предусматривает ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом свидетельствуют данные парламента.

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Закон вводит особый механизм предотвращения насилия над детьми для работников, которые с ними контактируют, и конкретизированы меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия.

Также закон устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Кроме того, закон предусматривает внесение изменений в ст. 155 Уголовного Кодекса Украины, и дополнение УК Украины новыми статьями: “Домогательство ребенка для сексуальных целей“ (ст. 156-1), “Сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии“ (ст. 301-1), “Сознательное получение доступа, приобретение, владение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение детской порнографии“ (ст. 301-2),

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Закон дополняет УК Украины положениями про то, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должны осуществляться без промедления и в первую очередь рассматриваться в судах.

Ранее Кабинет министров утвердил законопроект, который предусматривает улучшение защиты имущественных прав нетрудоспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

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Теги: дети, сексуальная эксплуатация, наказание, Уголовный кодекс Украины
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