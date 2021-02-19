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Степанов вылетел в Индию за вакциной от коронавируса

Комментариев: 5
Он проконтролируют отправку в Украину первой партии вакцины.
Максим Степанов летит в Индию
Максим Степанов летит в Индию
facebook.com/maksym.stepanov.official/

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию за вакциной от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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В Индии министр проведет переговоры с руководством института Serum Institute of India, который является крупнейшим в мире производителем вакцин.

Одна из тем переговоров – покупка дополнительных доз вакцины, ведь, судя по всему, коронавирус будет мировой проблемой ещё несколько следующих лет.

В Индии Степанов планирует лично проконтролировать отправку первой партии вакцины от коронавируса в Украину. Это должно произойти уже в ближайшее время.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 февраля 2021 года было подтверждено 1 293 672 случая СOVID-19. Выздоровели 1 139 977 человек, а 24 972 – умерли. Продолжали болеть 128 723 человек. В последнее время больше всего новых случаев заражения регистрируют в Ивано-Франковской области.

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Теги: Максим Степанов, Индия, Украина, вакцина, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (5)
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bm9513    19.02.2021, 10:57
Оценка:  -21
bm9513
Степашка челночник )))
Woodbrother    19.02.2021, 10:14
Оценка:  -3
Woodbrother
Надеюсь это будет не спутниковая отрава, от которой индусы отказались ?
Путин-Xyйлo    19.02.2021, 10:20
Оценка:  -23
Путин-Xyйлo
Это будет эвтаназия Фейзеррр
antonio111333    19.02.2021, 10:08
Оценка:  -18
antonio111333
а чем в Индии посольские занимаются ???

яйца в Ганге полощут ???
Путин-Xyйлo    19.02.2021, 10:12
Оценка:  -20
Путин-Xyйлo
Улетел за откатом чтоб не спалило набу
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