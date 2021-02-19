Степанов вылетел в Индию за вакциной от коронавируса

Он проконтролируют отправку в Украину первой партии вакцины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию за вакциной от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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В Индии министр проведет переговоры с руководством института Serum Institute of India, который является крупнейшим в мире производителем вакцин.

Одна из тем переговоров – покупка дополнительных доз вакцины, ведь, судя по всему, коронавирус будет мировой проблемой ещё несколько следующих лет.

В Индии Степанов планирует лично проконтролировать отправку первой партии вакцины от коронавируса в Украину. Это должно произойти уже в ближайшее время.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 февраля 2021 года было подтверждено 1 293 672 случая СOVID-19. Выздоровели 1 139 977 человек, а 24 972 – умерли. Продолжали болеть 128 723 человек. В последнее время больше всего новых случаев заражения регистрируют в Ивано-Франковской области.