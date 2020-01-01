В Украину идет резкое потепление

После затянувшихся морозов в стране установится плюсовая температура.

В ближайшие выходные в Украине наступит значительное потепление. Температура воздуха в большинстве регионов поднимется выше нуля после недели крепких морозов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Так, уже в субботу, 20 февраля, плюсовые температуры установятся в западных и южных регионах. Днем там температура будет держаться на уровне +3 +5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье, где воздух прогреется до +5 +7 градусов. В остальных регионах будет прохладнее – от +1 до -2 в центре, от +1 до -4 на востоке и до -8 на севере.

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В воскресенье днем стабильно плюсовые температуры установятся уже везде за исключением Донецкой и Луганской областей, где будет до от +1 до -1. На остальной части страны в среднем +1 +4 градуса. В Закарпатье до +7.

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Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в субботу на юго-западе и в центре, а в воскресенье – на востоке и севере.

Напомним, Генсек ООН указал причину аномальных морозов в США. Антониу Гутерриш объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку именно оно приводит к колебаниям климата.