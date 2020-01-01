МАУ объявила о возобновлении отмененных в карантин полетов

Будет восстановлен ряд международных рейсов и увеличена их частота.

Самолеты будут летать чаще и в большем количестве УНИАН

Украина собирается возобновить некоторые авиарейсы с марта. Речь идет в первую очередь о полетах по маршрутам, которые были отменены в связи с карантином из-за коронавируса.

Читай также: В Харькове после катастрофы возобновили полеты АН-26

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Так, в частности, в начале весны начнут совершаться перелеты из Киева до Праги и Женевы. В конце марта из Киева будут летать самолеты на Вильнюс, Барселону, Кишинев и Ларнаку. Также возобновится авиасообщение между Одессой и Стамбулом.

Частоту рейсов планируется увеличить на рейсе Киев-Дубай до шести в неделю. В мае также самолеты чаще будут летать в Стамбул, совершая до 21 рейса в неделю.

Читай также: Шмыгаль пообещал украинцам дешевые авиаперевозки

Кроме того, 25 февраля, 5, 13 и 18 марта МАУ совершит полеты из Киева в Дели. А 28 февраля, 10, 21 и 31 марта из Киева отправятся авиалайнеры в Ташкент с возвращением на следующий день.

Помимо этого, в планах – перейти на ежедневный режим полетов из Киева в Париж, Амстердам, Милан, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив. В мае частота рейсов в Тель-Авив должна увеличиться до 14.

Напомним, ранее мы писали, что Украина предложила НАТО проводить воздушные операции у Крыма.

