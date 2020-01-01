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Во Львове двое мужчин устроили драку со стрельбой

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Свидетелями стали случайные прохожие.
Во Львове двое мужчин устроили драку со стрельбой
Во Львове двое мужчин устроили драку со стрельбой
Нацполиция / Facebook

Во Львове двое мужчин устроили опасную драку. У одного из них был найден нож, а у другого правоохранители изъяли пистолет. Подробности сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, на улице Кульчицкая. Драку между двумя мужчинами заметили прохожие. Они также слышали несколько выстрелов.

Люди вызвали полицию. Прибывшие правоохранители выявили мужчин, которые являются участниками конфликта. Подозреваемым 34 и 43 года. У одного из них при себе было устройство для отстрела резиновых пуль. У младшего мужчины полицейские нашли нож.

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Стоит отметить, что у 34-летнего подозреваемого были диагностированы телесные повреждения. Его доставили в больницу.

В данный момент проходят следственные действия. Также решается вопрос о правовой квалификации событий. Оружие мужчин отправят на экспертизу.

Ранее сообщалось, что черниговцы за продажу девушек в секс-рабство получили тюремный срок.

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Теги: полиция, драка, нож, пистолет, телесные повреждения
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