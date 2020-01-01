В Краматорске продавали фальшивые справки об отсутствии COVID

Злоумышленница "заработала" более 150 тысяч гривен.

В Краматорске правоохранители блокировали продажу фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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В ходе досудебного следствия установлено, что 42-летняя жительница Краматорска разместила в Интернете объявление якобы от имени одной из официально зарегистрированных в Украине компаний, в котором предлагались услуги по тестированию на коронавирус. Заинтересованным лицам предлагали за определенную плату в справках указывать неправдивую информацию по тестам.

Отрицательный результат теста с печатью и подписью врача стоил 800 грн. По предварительной информации, за четыре месяца злоумышленница успела таким образом "заработать" более 150 тысяч гривен.

Многие клиенты злоумышленницы даже не знали, что получают фальшивую справку.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 февраля 2021 года было подтверждено 1 293 672 случая СOVID-19. Выздоровели 1 139 977 человек, а 24 972 – умерли. Продолжали болеть 128 723 человек.