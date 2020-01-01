Украина запустит в космос свой спутник: Зеленский рассказал когда

Пока что государство будет получать информацию со спутников партнеров, объяснил глава государства.

Украина запустит в космос свой спутник. Он будет использоваться для мониторинга геопространственных данных. Когда это произойдет, рассказал президент Владимир Зеленский. Его слова передает пресс-служба ОП (Офиса президента).

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Так, Зеленский отметил, что спутник является "нужным для людей". Его запустят уже в 2021 году.

Президент подчеркнул, что сейчас государство должно будет заключить ряд соглашения с партнерами. С их помощью Украина будет получать нужную информацию с чужих спутников, пока не запустит собственный.

"Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году", – сказал Зеленский.

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Ранее об отечественном спутнике рассказывал вице-премьер-министр Олег Уруский. Есть вероятность, что его будет запускать американская компания SpaceX.

Также сообщалось, что СНБО ввел новые санкции против компаний и частных лиц.