Розовый лед, мусор, космос и черепахи: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 15-19 февраля 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 февраля.

Иерусалим засыпало снегом. В США спасли тысячи черепах от холода.

В Киеве почтили память Героев Небесной сотни. Опубликованы фото исчезающих рек Крыма.

В Одессе горела стройка жилкомплекса, есть жертва. В Черниговской области при пожаре сгорели сотни свиней. В Киеве подожгли авто известного журналиста.

Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Реумом. Ученые раскрыли тайну гибели египетского фараона. Рекорд скованной цепью пары оказался под угрозой.

В Испании вспыхнули беспорядки из-за ареста рэпера. В Житомире ультрас требовали достроить стадион.

Первая украинская тюрьма в поселке Коцюбинское Киевской области выставлена на аукцион

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