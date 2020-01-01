Розовый лед, мусор, космос и черепахи: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 февраля.
Иерусалим засыпало снегом. В США спасли тысячи черепах от холода.
В Киеве почтили память Героев Небесной сотни. Опубликованы фото исчезающих рек Крыма.
В Одессе горела стройка жилкомплекса, есть жертва. В Черниговской области при пожаре сгорели сотни свиней. В Киеве подожгли авто известного журналиста.
Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Реумом. Ученые раскрыли тайну гибели египетского фараона. Рекорд скованной цепью пары оказался под угрозой.
В Испании вспыхнули беспорядки из-за ареста рэпера. В Житомире ультрас требовали достроить стадион.
Первая украинская тюрьма в поселке Коцюбинское Киевской области выставлена на аукцион
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