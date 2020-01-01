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Украина представила продукцию своего ОПК на выставке в ОАЭ

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Выставка IDEX-2021 продлится до 25 февраля.
Стенд "Укроборонпрома"
Стенд "Укроборонпрома"
facebook.com/UkrainianLandForces

“Укроборонпром“ представил новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая сегодня, 21 декабря, открылась в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом проинформировала пресс-служба “Укроборонпрома“.

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В частности, на выставке показывают модели наземного противокорабельного ракетного комплекса “Нептун“ и высокоточной реактивной системы “Ольха“, макет разведывательно-ударного беспилотника “Сокол-300“, противотанковые ракетные комплексы “Скиф“ и “Корсар“.

Также в ОАЭ будут представлены возможности танка “Оплот“ и боевой машины БТР-4.

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Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных образцов продукции военного и двойного назначения. 

Ранее стало известно, что в 2021 году Минобороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан“. На данный момент степень его готовности составляет 80%.

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Теги: Укроборонпром, выставки, военная техника, вооружение, ОАЭ
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