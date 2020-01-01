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В Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов

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Животные были заблокированы на отмели.
В Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов
В Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов
Project Jonah New Zealand / Facebook

В Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов. Часть из них погибла. Подробности передает Radio New Zealand, а фото и видео опубликовали волонтеры в соцсетях.

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Так, сообщается, что инцидент произошел на севере Южного острова, на берегу косы Феруэлл-спит. Прибывшие на место рейнджеры нашли 49 черных дельфинов. Они были заблокированы на отмели.

Фото черных дельфинов с места происшествия
Фото черных дельфинов с места происшествия
Project Jonah New Zealand / Facebook

По имеющимся данным, 9 дельфинов спасти не удалось, они погибли. Сотрудник департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманда Харви рассказала, что выжившие животные сейчас находятся в безопасности, чувствуют себя хорошо.

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Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. В 2017 году на отмели были заблокированы 700 черных дельфинов, 250 из них погибли.

Ранее сообщалось, что в Германии на сотрудницу зоопарка напал лев.

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Теги: дельфины, Новая Зеландия, берег, животные, смерть
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