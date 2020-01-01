Гибель 10-летнего мальчика под Киевом: возможно влияние соцсетей

Трагедия произошла 28 января.

Правоохранители не исключают, что гибель в поселке Чайки Киевской области 10-летнего мальчика, который выпал с 15-го этажа жилого дома, могла произойти под влиянием соцсетей. Об этом в Facebook проинформировала прокуратура Киевской области.

Читай также: В Чернигове тренера обвиняют в гибели на озере 17-летнего спортсмена

Принимая во внимание сложность данного уголовного производства с большим общественным резонансом, его расследование передали в высшую инстанцию – Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители указывают на возможное участие погибшего мальчика в социальных группах суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны предпринять попытку покончить жизнь самоубийством.

Читай также: В Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты

Напомним, этот трагический случай произошел 28 января в поселке Чайки Киево-Святошинского района. 10-летний мальчик погиб, упав с 15-го этажа. Известно, что он жил в частном доме.

Ранее сообщалось, что в городе Боярка под Киевом отравились две семиклассницы академического лицея, одна девочка умерла. Правоохранители считают, что они выпили по 40 таблеток медпрепарата "Дротаверин", увидев в соцсети видео с соответствующим призывом.