Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гибель 10-летнего мальчика под Киевом: возможно влияние соцсетей

Комментариев: 0
Трагедия произошла 28 января.
Место трагедии
Место трагедии
facebook.com/pol.kyivregion/

Правоохранители не исключают, что гибель в поселке Чайки Киевской области 10-летнего мальчика, который выпал с 15-го этажа жилого дома, могла произойти под влиянием соцсетей. Об этом в Facebook проинформировала прокуратура Киевской области.

Читай также: В Чернигове тренера обвиняют в гибели на озере 17-летнего спортсмена

Принимая во внимание сложность данного уголовного производства с большим общественным резонансом, его расследование передали в высшую инстанцию – Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители указывают на возможное участие погибшего мальчика в социальных группах суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны предпринять попытку покончить жизнь самоубийством. 

Читай также: В Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты

Напомним, этот трагический случай произошел 28 января в поселке Чайки Киево-Святошинского района. 10-летний мальчик погиб, упав с 15-го этажа. Известно, что он жил в частном доме. 

Ранее сообщалось, что в городе Боярка под Киевом отравились две семиклассницы академического лицея, одна девочка умерла. Правоохранители считают, что они выпили по 40 таблеток медпрепарата "Дротаверин", увидев в соцсети видео с соответствующим призывом.

Поделись:
Теги: мальчик, гибель, падение, Киевская область, соцсети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь