24 февраля начнется новый карантин: МОН дало рекомендации школам

В стране будет действовать желтый уровень эпидемиологической опасности.

24 февраля в Украине начинается новый адаптивный карантин. В связи с этим МОН дало рекомендации о том, как в этот период стоит работать школам, и как должны учиться дети. Подробности передает пресс-служба министерства.

Читай также: В детсаду на Тернопольщине вспышка кишечной инфекции

С 24 февраля на территории страны установится желтый уровень эпидемиологической опасности. Так, будет запрещено посещение учебных заведениям, если на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентом находится больше 50% сотрудников и учеников школы.

Также запрещается проводить в учебных заведениях массовые мероприятия, такие как концерты и праздники, с участием более одного класса или группы. Что касается культурных, спортивных и образовательных мероприятий, то если они проводятся в закрытом зале заполненность мест не должна превышать 50%. Если речь идет об улице, на площади в 4 кв м должно быть не более 1 человека.

Читай также: Гибель 10-летнего мальчика под Киевом: возможно влияние соцсетей

Если в каком-то отдельном регионе будет установлен красный уровень опасности, то посещение школ и других учебных заведений будет запрещено. Однако данное правило не распространяется на детские сады, учеников 1-4 классов, а также специальные заведения.

Ранее сообщалось, что в Украину уже везут первую партию COVID-вакцины.