Армия РФ в Крыму потребляет 2,6 млн кубометров воды – Наев

Оккупационный контингент оказывает существенное влияние на водную ситуацию в Крыму.

Крупный контингент российских войск в оккупированном Крыму оказывает значительное влияние на ситуацию с дефицитом воды в регионе. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет “Укринформ“.

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Он отметил, что неспособность оккупантов полноценно обеспечить Крым пресной водой – очевидна. Это негативно сказывается на состоянии местной промышленности и сельского хозяйства, а также создает проблемы гуманитарного и экологического характера.

“Согласно официальным данным, на 1 января 2021 года, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, численность российских войск составляет около 33 тыс. человек“, - сообщил Наев.

По словам Наева, с учетом нынешней политики России, численность российского военного контингента в Крыму, вероятно, будет расти и дальше.

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“Согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное - создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности воинских подразделений“, - рассказал Наев.

По мнение командующего ОС ВСУ, превращение Крыма в сплошную военную базу существенно влияет на ситуацию с водой на полуострове.

Напомним, в Крыму традиционные сорта винограда под угрозой исчезновения. Виноград пострадал из-за того, что теплая зимняя погода на полуострове резко сменилась морозами в феврале.