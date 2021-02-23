В Украину доставили вакцину от СOVID-19

В первой партии 500 000 доз вакцины.

В Украину сегодня, 23 февраля, доставили первую партию вакцины от коронавируса Covishield. Это препарат компании AstraZeneca, сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь".

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Вакцина прибыла в нашу страну из Индии через Турцию. В первой партии насчитывается 500 тысяч доз.

Медицинский препарат компании AstraZeneca от коронавируса уже официально зарегистрировали в Украине. Разрешение о его экстренном применении Министерство здравоохранения выдало вчера, 22 февраля.

Вакцину Covishield делают в Индии на заводе Serum Institute, Это крупнейший в мире производитель вакцин.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует эту вакцину всем взрослым старше 18 лет. Но в Европе некоторые страны не будут этим препаратом вакцинировать людей старше 55-60 лет.

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Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель. Средняя эффективность - 70%.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 февраля 2021 года было подтверждено 1 311 844 случая СOVID-19. Выздоровели 1 151 777 человек, а 25 309 – умерли.