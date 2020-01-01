Правоохранителя задержали за 40 минут.

На Хмельнитчине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и сбежал depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Хмельницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. После аварии он решил сбежать с места происшествия. Подробности рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам Клименко, подозреваемого правоохранителя удалось разыскать и задержать через 40 минут после аварии. Сотрудник из рядов полиции уже был уволен.

Известно, что полицейский сбил женщину, которую спасти не удалось.

“На Хмельнитчине работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину… Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали“, – написал Клименко в своем сообщении.

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Стоит отметить, что материалы о ДТП будут направлены в Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что на Киевщине столкнулись сразу 5 авто. В полиции заявили, что есть погибшие и пострадавшие.