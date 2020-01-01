Украина обвинила РФ в "целенаправленных убийствах противников"

Соответствующую жалобу подали в ЕСПЧ.

Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека против России из-за продолжающейся практики "целенаправленных операций по ликвидации предполагаемых противников РФ". Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на данные сайта суда.

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В украинском ходатайстве говорится, что Россия использует "целенаправленные убийства" против своих противников как на своей собственной территории, так и на территории других государств.

В ЕСПЧ отметили, что правительство Украины также утверждает, что Россия целенаправленно не расследует эти убийства и проводит операции по их сокрытию.

Это девятая межгосударственная жалоба, поданная Украиной против РФ. Сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся четыре межгосударственных дела, возбужденных Украиной против России.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал международное сообщество ввести в отношении России новые санкции, так как она продолжает нарушать международное право.