Правоохранители раньше закрывали глаза на деятельность некоторых свидетелей, сказала генпрокурор.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала новые подозрения в деле ПриватБанка. Подробности она указала на своей странице в Facebook.

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Так, по словам Венедиктовой, в данном деле нет политической подоплеки. Используются только свидетельства, доказательства, а также заключения экспертов.

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Кроме того, генпрокурор советует другим лицам, которые пока что являются только свидетелями, готовится. Мол раньше правоохранители смотрели на их деятельность с “закрытыми глазами“. Венедиктова обещает их открыть, и выражает надежду, что ее намек был понят.

“Второй и третий пошли. Точный счет матча – тайна следствия“, – отметила генеральный прокурор.

Как сообщалось ранее, трем бывшим руководителям ПриватБанка было сообщено о подозрении.