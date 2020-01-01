Хакер взламывал аккаунты киевских чиновников по заказу из России

СБУ сообщила о разоблачении киберпреступников.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность хакерской группировки, которая специализировалась на взломе аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, а также на взломе электронных почтовых ящиков. Как сообщает СБУ, злоумышленники взламывали аккаунты должностных лиц Киевской области.

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Отмечается, что взломы осуществлялись на заказ и стоили клиентам до 3 тысячи долларов в зависимости от сложности заказа. Большинство клиентов злоумышленников – это граждане РФ и украинские “частные детективы“. При этом владелец хостинга, через который проводились взломы, систематически ездил в Россию, поэтому СБУ проверяет его возможную связь со спецслужбами этой страны.

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Плату за свои услуги преступник принимал на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем, а также в криптовалюте.

Во время обысков у злоумышленника изъяли компьютерное оборудование, банковские карты и программное обеспечение для взлома аккаунтов.

Напомним, в СНБО сообщили о новом механизме хакерских атак на украинскую Сеть. Страдают сайты государственных учреждений и стратегических предприятий.