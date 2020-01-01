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В Украине выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID

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Продолжают болеть более 136 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 23 февраля, подтвердили 5 850 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

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Состояние здоровья 3 049 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Винницкой (+601) и Ивано-Франковской (+600) областях, а также в Киеве (+547), Черновицкой (+524) и Закарпатской (+389) областях. Меньше всего – в Херсонской (+28) и Черниговской (+41) областях. Среди заболевших есть 316 детей и 271 медик.

Медики вчера провели 79 538 тестирований на COVID-19. Всего с начала пандемии сделали 6 772 495 тестирований методом ПЦР. 

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С начала пандемии в Украине подтвердили 1 317 694 случая СOVID-19. Выздоровели 1 155 422 человека (3 645 – за минувшие сутки), а 25 461 – умерли (152 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 136 811 человек.

Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Это препараты компаний Pfizer и AstraZeneca.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
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