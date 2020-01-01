Снегопады возвращаются: Опубликован свежий прогноз погоды

Осадки ожидаются на выходных.

В Украину возвращаются снегопады и дожди. Погода сильно испортится на выходных, 27 и 28 февраля. Соответствующий прогноз погоды опубликован синоптиками Укргидрометцентра.

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Так, до субботы, 27 февраля, на территории государства сохранится в основном сухая погода. Небольшие осадки возможны лишь в центральной Украине.

С четверга, 25 февраля, люди начнут ощущать значительное потепление. К примеру, в западных регионов воздух прогреется до 11-14 градусов тепла. В центральных областях и на севере будет от +5 до +9 градусов. А на востоке и юге ожидается до +4 градусов.

Погода 25 февраля Укргидрометцентр / Скриншот

В пятницу, 26 февраля, будет наблюдаться примерно такая же теплая погода. Однако в субботу, 27 февраля, столбики термометров резко опустятся и начнется снег.

Погода 26 февраля Укргидрометцентр / Скриншот

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Согласно прогнозу, температура воздуха почти во всей стране будет держаться в пределах 2-4 градусов тепла днем и ночью. Лишь на юге ожидается до +9 градусов.

Погода 27 февраля Укргидрометцентр / Скриншот

Снег и дожди будут наблюдаться во всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма.

28 февраля непогода отступит, лишь на востоке страны продолжатся снегопады. Также в этот день в западные области постепенно начнет возвращаться тепло.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Аскания-Нова погибли около 200 редких птиц.