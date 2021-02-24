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СБУ сообщила о подозрении в госизмене "эксперту"

Комментариев: 2
Его также подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
скриншот

Служба безопасности Украины сообщила военно-политическому "эксперту" подозрение в подрывной деятельности в интересах спецслужб России. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По данным досудебного следствия, киевлянин по заданию российских кураторов создал сеть, в которую входило несколько вебресурсов (группы в соцсетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры. Они финансировались из РФ.

Спецслужба говорит, что на этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства "News Front". При этом "эксперт" лично принимал участие в программах запрещенных в Украине российских телеканалов. 

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан по разным признакам) УК Украины.

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Из видео, которое разместила СБУ, становится понятно, что подозрение в госизмене предъявили Юрию Дудкину. 

Ранее СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. По версии следствия, он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

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Теги: СБУ, госизмена, подозрение, преступление, спецслужбы РФ, Анатолий Шарий
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Комментариев (2)
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vaxxojret    24.02.2021, 17:44
Оценка:  -22
vaxxojret
Пока по статье"госизмена"не будет привлечена вся"верхушка"предыдущей и нынешней власти,подобные"подозрения&q uot;вызывают только смех.А то с Россией торговые и дипотношения не разорваны,военное положение не введено,войну России тоже не объявляем,но"ваюим"якоб ы с ней уже 7 лет.)))))))))))))
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 18:05
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
А разве Курск, Бук из которого сбил МН-17 не город на россие?
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