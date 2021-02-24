СБУ сообщила о подозрении в госизмене "эксперту"

Его также подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Служба безопасности Украины сообщила военно-политическому "эксперту" подозрение в подрывной деятельности в интересах спецслужб России. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По данным досудебного следствия, киевлянин по заданию российских кураторов создал сеть, в которую входило несколько вебресурсов (группы в соцсетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры. Они финансировались из РФ.

Спецслужба говорит, что на этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства "News Front". При этом "эксперт" лично принимал участие в программах запрещенных в Украине российских телеканалов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан по разным признакам) УК Украины.

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Из видео, которое разместила СБУ, становится понятно, что подозрение в госизмене предъявили Юрию Дудкину.

Ранее СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. По версии следствия, он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.