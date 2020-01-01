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В Днепре ликвидировали мошенническую финансовую пирамиду

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Пострадали более 100 человек.
Обыск в незаконном call-центре
Обыск в незаконном call-центре
npu.gov.ua

В Днепре правоохранители выявили и прекратили деятельность мошеннической финансовой пирамиды. Мошенники обманули более 100 человек, сообщил отдел коммуникации Нацполиции.

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По версии досудебного следствия, преступную “схему“ организовали двое жителей Днепра, 33 и 37 лет. Они создали вебсайт, предлагая зарабатывать на финансовых операциях на международных биржах.

Для работы с потенциальными “клиентами“ фигуранты создали call-центр и привлекли для работы в нем 15 человек.

Одним из условий участия в финансовых операциях была уплата “инвестиционного взноса“. 

Для обмана “клиентов“ сайт постоянно обновлялся, показывая информацию про якобы успешные финансовые операции. Фигуранты предлагали потерпевшим увеличить сумму взноса для увеличения заработка. В дальнейшем, получив деньги, учетные записи инвесторов блокировали.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Жертвами мошенников стали более 100 человек. Предварительная общая сумма ущерба – более миллиона гривен.

Ранее стало известно, что полицейские задержали трех администраторов веб-проекта, которых подозревают в создании мошеннической финансовой пирамиды и присвоении 8 миллионов гривен.

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Теги: Днепр, финансовая пирамида, мошенники, уголовное производство
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