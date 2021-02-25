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Вакцинация от COVID сегодня начнется во всех областях, - Ляшко

Комментариев: 1
Вакцина уже доставлена во все регионы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/viktor.liashko/

Сегодня, 25 февраля, начнется вакцинация от COVID-19 во всех регионах Украины. Вакцину уже доставили на все региональные склады, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Он отметил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, в Украине сделали 159 прививок. Больше всего вакцинировали жителей Черкасской области (80 человек).

Украина получила в первой партии 500 000 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Министр здравоохранения Максим Степанов летал в Индию, чтобы проконтролировать её отправку. В Индии он также договорился о покупке дополнительных партий вакцины.

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Первым украинцем, который вакцинировался от коронавируса, стал врач из Черкасс Евгений Горенко. Он работает в “ковидном“ отделении местной областной больницы.

Между тем, в Украине за минувшие сутки, 24 февраля, произошел рост новых случаев коронавируса. Медики подтвердили 8 147 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 770 человек.

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Теги: Украина, вакцинация, коронавирус, COVID-19, Виктор Ляшко, вакцина
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Комментариев (1)
martissa131    25.02.2021, 15:00
Оценка:  -21
martissa131
Достаём попкорн, господа и дамы...
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