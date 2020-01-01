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Зеленский назначил экс-министра Маркарову новым послом Украины в США

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Глава государства также провел с политиком личную встречу.
Зеленский назначил экс-министра Маркарову новым послом Украины в США
Зеленский назначил экс-министра Маркарову новым послом Украины в США
Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом Украины в США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, у Маркаровой есть несколько ключевых преимуществ, а именно позитивное восприятие США, высокий профессионализм и патриотизм.

Глава государства также провел личную встречу с новым послом, на которой он поручил ей наладить эффективный диалог с администрацией американского президента Джо Байдена, а также укрепить двухпартийную поддержу украинской стороны.

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Президента указал и на необходимость увеличения давления США на РФ. Речь идет о санкциях за “Северный поток-2“.

Стоит отметить, что Оксана Маркарова работала министром финансов с 2018 по 2020 год в правительстве Алексея Гончарука и Владимира Гройсмана.  

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал завершить реформу децентрализации власти.

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Теги: Владимир Зеленский, США, посол, министр, Оксана Маркарова
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