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Более 26 тысяч украинцев умерли от COVID

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Продолжают болеть более 150 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 28 февраля, подтвердили 4 285 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. От осложнений, вызванных коронавирусом, уже умерли 26 050 человек. 

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Состояние здоровья 1 779 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Винницкой (+598), Ивано-Франковской (+526), Житомирской (+466), Черновицкой (+335) и Львовской (+315) областях.

Меньше всего – в Кировоградской (+3) Луганской (+10), Херсонской (+20) и Черниговской (+21) областях. Среди заболевших есть 258 детей и 93 медика. 

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С начала пандемии в Украине подтвердили 1 352 134 случая СOVID-19. Выздоровели 1 171 724 человека (1 701 – за минувшие сутки), а 26 050 – умерли (68 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 154 360 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина к концу 2021 года получит 22,6 млн доз вакцины от коронавируса.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, Максим Степанов
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